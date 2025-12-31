На Вінниччині сталася ДТП за участю авто обласної військової адміністрації, звільнено директора департаменту оборонної роботи - ОВА

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортну пригода за участю автомобіля Вінницької ОВА, аісля зʼясування деталей автотрощі звільнено з посади директора Департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької обласної військової адміністрації, повідомила перша заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна у Telegram, пише УНН.

Із засобів масової інформації стало відомо про дорожньо-транспортну пригоду, яка відбулася за участі автомобіля Вінницької ОВА. Наразі компетентними органами встановлюються обставини аварії - повідомила напередодні пізно ввечері Заболотна.

Сьогодні у патрульній поліції Вінницької області вказали, що "патрульні склали адмінматеріали на водія, що вчинив ДТП та мав ознаки спʼяніння".

Повідомляється, що "вчора вночі інспектори отримали виклик про ДТП без травмованих на вулиці Ольги Кобилянської. На місці події встановили, що водій автомобіля Ford Ranger не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та вʼїхав у газорегуляторний пункт".

"Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, виражене тремтіння пальців рук, тож запропонували пройти перевірку на спецприладі Драгер або проїхати до медичного закладу. Порушник відмовився", - повідомили у патрульній поліції.

"На 55-річного водія автомобіля Ford Ranger патрульні склали 2 протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП", - ідеться у повідомленні.

У патрульній не назвали фігурантів, але показали фото розбитого автомобіля з написом.

"Після зʼясування всіх деталей вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди за участі автомобіля обласної адміністрації, інформую про прийняті мною рішення. Сьогодні підписала наказ про звільнення з посади директора Департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької обласної військової адміністрації Меньшікова Костянтина Едуардовича", - повідомила Заболотна.

"Костянтин учасник бойових дій, брав особисту участь в укріпленні оборонних рубежів на сході нашої держави, доклав зусиль для посилення обороноздатності Вінниччини. Тим не менше, колишні заслуги не надають права на неприйнятну поведінку. Посадовці, які своїми діями підривають авторитет державної служби, не можуть працювати в органах влади", - зазначила заступниця голови ОВА.

З її слів, "пошкоджений автомобіль після ремонту буде переданий одному з підрозділів Сил оборони України".

