В Винницкой области из-за атаки рф есть повреждения в энергетике - ОВА

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Эксклюзив
11:34 • 12197 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 13686 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 29165 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 44578 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 40265 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 40410 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 27821 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 20768 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 49688 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19835 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
69%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты26 февраля, 02:22 • 23524 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26 февраля, 03:05 • 22040 просмотра
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26 февраля, 04:58 • 17679 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"07:34 • 13468 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 12350 просмотра
публикации
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 12220 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 40425 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 49698 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 53742 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 36541 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Барт Де Вевер
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Винницкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 11462 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 33526 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 36941 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 41392 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 42232 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
НАСАМС

В Винницкой области из-за атаки рф есть повреждения в энергетике - ОВА

Киев • УНН

 • 2006 просмотра

В результате ночной атаки на Винницкую область повреждено 40 домов, их количество удвоилось. Объекты энергетической инфраструктуры также получили повреждения, но отключений света из-за обстрела нет.

В Винницкой области из-за атаки рф есть повреждения в энергетике - ОВА

В Винницкой области в результате атаки рф есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры и 40 домов, сообщила в четверг глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.

Имеем повреждения, к сожалению, объектов энергетической инфраструктуры, но по состоянию на сейчас отключений электроэнергии по области в результате обстрела нет, работают только графики бытовых отключений - 2,5 очереди

- сообщила Заболотная.

Также она сообщила об удвоении количества поврежденных домов, тогда как утром было известно об около 20 жилищах, сейчас их 40.

"40 домов пострадало в результате ночной вражеской атаки на Винниччину. В помещениях трещины в стенах, выбиты окна и двери, повреждены крыши", - указала глава ОВА.

Винницкая область подверглась атаке рф, есть пострадавшая26.02.26, 09:24 • 4118 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Винницкая область