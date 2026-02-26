В Винницкой области из-за атаки рф есть повреждения в энергетике - ОВА
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Винницкую область повреждено 40 домов, их количество удвоилось. Объекты энергетической инфраструктуры также получили повреждения, но отключений света из-за обстрела нет.
В Винницкой области в результате атаки рф есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры и 40 домов, сообщила в четверг глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.
Имеем повреждения, к сожалению, объектов энергетической инфраструктуры, но по состоянию на сейчас отключений электроэнергии по области в результате обстрела нет, работают только графики бытовых отключений - 2,5 очереди
Также она сообщила об удвоении количества поврежденных домов, тогда как утром было известно об около 20 жилищах, сейчас их 40.
"40 домов пострадало в результате ночной вражеской атаки на Винниччину. В помещениях трещины в стенах, выбиты окна и двери, повреждены крыши", - указала глава ОВА.
Винницкая область подверглась атаке рф, есть пострадавшая26.02.26, 09:24 • 4118 просмотров