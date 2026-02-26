$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 24845 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 40296 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 36605 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 35023 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 26549 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20351 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 45797 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19660 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18693 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
На Вінниччині через атаку рф є пошкодження в енергетиці - ОВА

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Вінниччину пошкоджено 40 будинків, їх кількість подвоїлася. Об'єкти енергетичної інфраструктури також зазнали пошкоджень, але відключень світла через обстріл немає.

На Вінниччині через атаку рф є пошкодження в енергетиці - ОВА

У Вінницькій області внаслідок атаки рф є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та 40 будинків, повідомила у четвер голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, пише УНН.

Маємо пошкодження, на жаль, об'єктів енергетичної інфраструктури, але станом на зараз відключення електроенергії по області внаслідок обстрілу немає, працюють лише графіки побутових відключень - 2,5 черги

- повідомила Заболотна.

Також вона повідомила про подвоєння кількості пошкоджених будинків, тоді як вранці було відомо про близько 20 осель, наразі їх 40.

"40 будинків постраждало внаслідок нічної ворожої атаки на Вінниччину. У приміщеннях тріщини в стінах, вибиті вікна й двері, пошкоджені дахи", - вказала голова ОВА.

Вінниччина зазнала атаки рф, є постраждала26.02.26, 09:24 • 3914 переглядiв

Юлія Шрамко

