На Вінниччині через атаку рф є пошкодження в енергетиці - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Вінниччину пошкоджено 40 будинків, їх кількість подвоїлася. Об'єкти енергетичної інфраструктури також зазнали пошкоджень, але відключень світла через обстріл немає.
У Вінницькій області внаслідок атаки рф є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та 40 будинків, повідомила у четвер голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, пише УНН.
Маємо пошкодження, на жаль, об'єктів енергетичної інфраструктури, але станом на зараз відключення електроенергії по області внаслідок обстрілу немає, працюють лише графіки побутових відключень - 2,5 черги
Також вона повідомила про подвоєння кількості пошкоджених будинків, тоді як вранці було відомо про близько 20 осель, наразі їх 40.
"40 будинків постраждало внаслідок нічної ворожої атаки на Вінниччину. У приміщеннях тріщини в стінах, вибиті вікна й двері, пошкоджені дахи", - вказала голова ОВА.
