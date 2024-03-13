В Вильнюсе напали на экс-главу штабов Навального: президент Литвы заявил о причастности рф

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков подвергся нападению в столице Литвы, - вечером, 12 марта, его не менее 15-ти раз ударили молотком. Президент Литвы Гитанас Науседа допустил, что за нападением стоит россия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на службу новостей BBC.

Детали

По данным полиции Литвы, на а бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова напали вечером 12 марта на улице Жуведру, на окраине Вильнюса. Волкову распылили в глаза слезоточивый газ, после чего начали избивать молотком, - Волков получил не менее 15 ударов, у него сломана рука и травмирована нога.

Сейчас российский оппозиционер госпитализирован.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал нападение соратника Алексея Навального, допустив, что к происшествию имеет отношение россия.

Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее… Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится - сказал Науседа.

Напомним

Алексей Навальный был похоронен в москве в окружении усиленной охраны и большой толпы желающих попрощаться с политиком.

В россии сегодня утром была ограничена работа аэропорта "пулково" в санкт-петербурге на фоне атаки БПЛА по многим областям.

Литва передала Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в рамках постоянной военной помощи, направленной на поддержку оборонных усилий Украины.