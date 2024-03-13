В Вильнюсе напали на экс-главу штабов Навального: президент Литвы заявил о причастности рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  25239 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  36668 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  94257 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  104424 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  105461 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  120972 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120272 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118651 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  29491 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124614 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

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12 марта 2024, 09:24  •  157453 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  183848 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  214630 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  297391 просмотра

В Вильнюсе напали на экс-главу штабов Навального: президент Литвы заявил о причастности рф

Леонид Волков, соратник российского оппозиционера Алексея Навального, подвергся нападению с применением молотка и слезоточивого газа в Вильнюсе. Президент Литвы не исключает причастность россии к этому инциденту.

Новости Мира •   •  9652 просмотра
В Вильнюсе напали на экс-главу штабов Навального: президент Литвы заявил о причастности рф

Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

Польские фермеры планируют заблокировать движение на пограничном переходе Свенцко с Германией с воскресенья до среды, протестуя против бездействия правительства по удовлетворению их требований.

Новости Мира •   •  10404 просмотра
Польские фермеры готовятся к блокаде на границе с Германией

В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

В оккупированном Мариуполе обнаружено еще одно захоронение мирных жителей, погибших в результате российских обстрелов.

Война •   •  11915 просмотра
В Мариуполе нашли еще одно место захоронения - горсовет

"Госоператор тыла" заключил почти сотню договоров на 12 миллиардов гривен

За три месяца работы Государственный оператор тыла заключил 87 контрактов на сумму 12 миллиардов гривен, сэкономив почти 3 миллиарда гривен благодаря конкурентным торгам, причем 95% процедур было объявлено через систему Prozorro.

Война •   •  12046 просмотра
"Госоператор тыла" заключил почти сотню договоров на 12 миллиардов гривен

С начала года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину - анализ

За первые два месяца 2024 года объем торговли через Суэцкий канал сократился на 50%, а через Панамский канал - на 32%, что нарушило цепи поставок и исказило ключевые макроэкономические показатели, по данным МВФ.

Экономика •   •  8503 просмотра
С начала года объем торговли через Суэцкий канал уменьшился наполовину - анализ

Кулеба: наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

Первые партии снарядов в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украина получит в обозримом будущем, что позволит украинским силам на фронте уже в ближайшее время ощутить увеличение поставок снарядов.

Война •   •  10426 просмотра
Кулеба: наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Из-за войны в Украине некоторые иностранные компании требуют полной предоплаты по контрактам на поставку вооружения и военной техники для украинской армии.

Война •   •  36668 просмотра
Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

Суд продлил арест народному депутату Нестору Шуфричу, который подозревается в государственной измене и финансировании российских войск, еще на два месяца - до 11 мая.

политика •   •  11706 просмотра
Суд продлил арест нардепу Шуфричу еще на два месяца

29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, сейчас в Украине циркулирует 29 субвариантов штамма COVID-19 "Омикрон".

COVID-19 •   •  9337 просмотра
29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

Сейчас продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских гастролеров, которые приехали на ВОТ работать в администрациях, школах и больницах.

Война •   •  11859 просмотра
На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС