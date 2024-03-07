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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 17:02  •  11421 просмотра

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Литва передала Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в рамках постоянной военной помощи, направленной на поддержку оборонных усилий Украины.

Литва передала Украине очередной груз военной помощи. В частности в очередном транше литовцы доставили украинским защитникам артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Литвы, передает УНН.

 Мы посылаем то, чего сейчас больше всего не хватает Украине. Мы прислушиваемся к их просьбам и продолжаем нашу поддержку.

 - сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Детали

В заявлении Министерства национальной обороны отметили, что их ведомства и литовская армия продолжают непрерывную военную поддержку Украины. 

В оборонном ведомстве партнеров также отметили, что кроме постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских военных. А также предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. 

Чтобы помочь украинцам отвоевать свои земли Литва составила долгосрочный план поддержки.

рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы7 марта 2024, 08:29 • 23925 просмотров

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