Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Литва передала Украине очередной груз военной помощи. В частности в очередном транше литовцы доставили украинским защитникам артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Литвы, передает УНН.

Мы посылаем то, чего сейчас больше всего не хватает Украине. Мы прислушиваемся к их просьбам и продолжаем нашу поддержку. - сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Детали

В заявлении Министерства национальной обороны отметили, что их ведомства и литовская армия продолжают непрерывную военную поддержку Украины.

В оборонном ведомстве партнеров также отметили, что кроме постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских военных. А также предоставляет украинцам лечение и реабилитацию, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Чтобы помочь украинцам отвоевать свои земли Литва составила долгосрочный план поддержки.

рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы