Литва відправила в Україну артилерійські снаряди калібру 155 мм
Київ • УНН
Литва передала Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди в рамках постійної військової допомоги, спрямованої на підтримку оборонних зусиль України.
Литва передала Україні черговий вантаж військової допомоги. Зокрема в черговому транші литовці доставили українським захисникам артилерійські снаряди калібру 155 мм. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Литви, передає УНН.
Ми надсилаємо те, чого зараз найбільше бракує Україні. Ми прислухаємося до їхніх прохань і продовжуємо нашу підтримку.
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У заяві Міністерства національної оборони відзначили, що їхнє відомства та литовська армія продовжують безперервну військову підтримку України.
В оборонному відомстві партнерів також зауважили, що окрім постійної передачі військової техніки та обладнання, Литва також активно навчає українських військових. А також надає українцям лікування та реабілітацію, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.
Аби допомогти українцям відвоювати свої землі Литва склала довгостроковий план підтримки.
рф має ресурси ще мінімум 2 роки воювати в Україні попри санкції - розвідка Литви07.03.24, 10:29 • 27823 перегляди