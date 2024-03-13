Из-за угрозы БПЛА в россии временно ограничивали работу аэропорта в петербурге

Сегодня утром в санкт-петербурге временно ограничили полеты в аэропорту "пулково". Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

Известно, что на фоне угрозы от БПЛА в аэропорту "пулково" был объявлен план "ковер" – запрет на взлет и посадку самолетов. Ограничения действовали с 08:32 до 09:00. При этом отправлять пассажирские самолеты на запасные аэродромы не потребовалось.

Напомним

ленобласть этим утром, как и несколько других областей россии, был под угрозой БПЛА, которые были направлены на нефтеперерабатывающие предприятия. Многие из них попали в цели. Как минимум один дрон был сбит в ленинградской области, в районе нефтезавода "кинеф" в населенном пункте кириши. А в целом россия утверждает, что перехватила 58 дронов.

СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник