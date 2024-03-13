рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  11027 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  111224 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  115534 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  116961 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  123994 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127147 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123523 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114703 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114442 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105391 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Новости по теме
рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

  •  14063 просмотра
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

  •  15096 просмотра
В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

  •  14568 просмотра
Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

  •  16067 просмотра
россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА

россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА

  •  16258 просмотра
рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие

рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие

  •  19356 просмотра
Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область

Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область

  •  22647 просмотра
За сутки рф потеряла 980 военнослужащих

За сутки рф потеряла 980 военнослужащих

  •  23076 просмотра
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела

  •  22742 просмотра
Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога

Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога

  •  23605 просмотра

Популярные

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

  •  62035 просмотра
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

  •  75260 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

  •  45741 просмотра
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

  •  48849 просмотра
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

  •  51525 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  136191 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  163477 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  195267 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  279110 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  277648 просмотра

рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

россия утверждает, что перехватила и уничтожила 58 беспилотников над 6 областями, включая белгородскую, брянскую, воронежскую, курскую, ленинградскую и рязанскую.

Война •   •  14063 просмотра
рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь

россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

За сутки россияне 405 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, ранив двух пожилых женщин в Гуляйполе.

Война •   •  15096 просмотра
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых

В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам со стороны российских войск, повреждены здания, ангары, предприятие, ветеринарная больница и транспортные средства.

Война •   •  14568 просмотра
В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

Два человека погибли и пятеро получили ранения, когда российская бомба "Гром-Е1" попала в 5-этажный дом в Мирнограде, повредив четыре дома, а 13-летняя девочка была спасена невредимой из-под завалов.

Война •   •  16067 просмотра
Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов

россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и ранив трех человек.

Война •   •  16258 просмотра
россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА

рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие

В Сумах российский БпЛА попал в пятиэтажный жилой дом, повредив 30 квартир и разрушив 15. Спасатели из-под завалов достали 10 человек, из которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Также известно о погибших, но информация о количестве неустановленное количество.

Война •   •  19356 просмотра
рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие

Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в Одесской области.

Война •   •  22647 просмотра
Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область

За сутки рф потеряла 980 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 980 военнослужащих.

Война •   •  23076 просмотра
За сутки рф потеряла 980 военнослужащих

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела

За минувшие сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиаудара и 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  22742 просмотра
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела

Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога

47-летняя женщина умерла в больнице от ранений, полученных в результате вражеского ракетного обстрела Кривого Рога, еще 6 человек, в том числе дети, остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Война •   •  23605 просмотра
Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога