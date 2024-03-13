Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых
В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА
Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов
россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА
рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие
Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область
За сутки рф потеряла 980 военнослужащих
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела
Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога
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рф заявила об обнаружении 58 дронов над 6 российскими регионами за ночь
россия утверждает, что перехватила и уничтожила 58 беспилотников над 6 областями, включая белгородскую, брянскую, воронежскую, курскую, ленинградскую и рязанскую.
россияне за сутки более 400 раз ударили по Запорожской области: двое раненых
За сутки россияне 405 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, ранив двух пожилых женщин в Гуляйполе.
В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА
Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам со стороны российских войск, повреждены здания, ангары, предприятие, ветеринарная больница и транспортные средства.
Армия рф ночью атаковала Мирноград: 2 погибших, 5 раненых, 13-летнюю девочку спасли из-под завалов
Два человека погибли и пятеро получили ранения, когда российская бомба "Гром-Е1" попала в 5-этажный дом в Мирнограде, повредив четыре дома, а 13-летняя девочка была спасена невредимой из-под завалов.
россияне обстрелами повредили 8 многоэтажек в Херсоне, по области 3 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и ранив трех человек.
рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие
В Сумах российский БпЛА попал в пятиэтажный жилой дом, повредив 30 квартир и разрушив 15. Спасатели из-под завалов достали 10 человек, из которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Также известно о погибших, но информация о количестве неустановленное количество.
Воздушные Силы информируют о ракете с движением в Одесскую область
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в Одесской области.
За сутки рф потеряла 980 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 980 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиационных атак, 123 залповых обстрела
За минувшие сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 84 авиаудара и 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Женщина умерла в больнице после вражеского ракетного обстрела Кривого Рога
47-летняя женщина умерла в больнице от ранений, полученных в результате вражеского ракетного обстрела Кривого Рога, еще 6 человек, в том числе дети, остаются в больнице в тяжелом состоянии.