СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  29433 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  49895 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  114059 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  117704 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  117792 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
  •  23898 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124362 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127389 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123658 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114763 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  280778 просмотра

СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Служба безопасности Украины ночью осуществила атаки на три крупных нефтеперерабатывающих завода в россии - в рязани, кстово и киришах.

Война •   •  12160 просмотра
СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен

В 2023 году исполнительные службы в Украине взыскали рекордные 25,21 млрд грн долгов, что составляет лишь 6% от общей суммы долгов, которые должны были быть взысканы с должников.

Экономика •   •  11189 просмотра
Опендатабот: в 2023 году исполнительные службы взыскали рекордную сумму долгов, более 25 млрд гривен

Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Европейские компании в обход санкций, наложенных на россию, продолжают поставлять оборудование для проекта "Арктик СПГ 2", одним из крупнейших акционеров которого является миллиардер геннадий тимченко, близкий друг владимира путина.

Новости Мира •   •  10321 просмотра
Европейские компании в обход санкций поставили оборудование для СПГ-проекта друга путина на полмиллиарда евро - росСМИ

Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Четыре человека погибли и более 40 получили ранения, в том числе дети, в результате российской атаки на Кривой Рог.

Общество •   •  14376 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

В Одесской области военнослужащие и некоторые другие категории государственных служащих могут получить беспроцентные кредиты на приобретение жилья по государственной программе.

Общество •   •  11259 просмотра
Беспроцентный кредит на жилье выдают военным и спасателям в Одесской области

На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

Утром враг совершил ракетный удар по Одесской области, но силы противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету над морем.

Война •   •  14342 просмотра
На Одесскую область утром враг совершил ракетную атаку, авиационную ракету уничтожили над морем - Силы обороны Юга

В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

Путин заявляет, что россия "готова" применить ядерное оружие с военно-технической точки зрения, если ее государственности будет угрожать опасность, но утверждает, что нет необходимости использовать его в Украине, и что сценарий ядерной войны не стоит на повестке дня.

Война •   •  16579 просмотра
В кремле не спешат с ядерной войной, но "готовы": новые угрозы путина

В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

россия опасается новых вторжений добровольческих формирований на свою территорию накануне президентских выборов 17 марта.

Новости Мира •   •  15493 просмотра
В россии опасаются новых вторжений накануне выборов президента - ISW

Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Специальный посланник Китая Ли Хуэй обсудил с французскими чиновниками войну россии против Украины, подчеркнув необходимость охлаждения ситуации, поиска путей прекращения огня и скорейшего окончания войны.

Война •   •  18286 просмотра
Спецпредставитель Китая по Украине провел переговоры с МИД Франции: речь шла о поиске выхода для завершения войны

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит "Мегабанку", находящемуся в процессе ликвидации.

Общество •   •  49895 просмотра
Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники