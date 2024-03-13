СБУ ночью атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода рф - источник

Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в рязани, но и в кстово (нижегородская обл) и киришах (ленинградская обл). Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.

Детали

Источники подтверждают, что эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые ранее начала Служба безопасности.

"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала рф. Наша задача - лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые рф направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", - добавляет источник.

Судя по видео в сети, последствия атаки были довольно существенными. Кстати, атакованные сегодня НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в рф.

Также СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу впс рф в бутурлиновке и военный аэродром в воронеже.

Ранее УНН сообщал, что в рф пылает нефтезавод в рязани.