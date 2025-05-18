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В Венгрии прошла многотысячная акция против закона, ограничивающего деятельность гражданских организаций и СМИ

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Тысячи венгров вышли на протест в Будапеште против инициированного Орбаном законопроекта, который ограничивает деятельность общественных организаций и независимых СМИ, финансируемых из-за рубежа.

В Венгрии прошла многотысячная акция против закона, ограничивающего деятельность гражданских организаций и СМИ

Тысячи венгров вечером в воскресенье, 18 мая, собрались в Будапеште, протестуя против инициированного правительством Виктора Орбана законопроекта, направленного против общественных организаций и независимых СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 444.hu.

Детали

По мнению организаторов протеста, власть в Венгрии начала наступление на независимую общественность и стремится "уничтожить общественную жизнь в стране".

Кто будет отстаивать права незащищенных людей, живущих на улицах, если голоса мирных жителей не будут услышаны? ... Они заставляют свободную общественность замолчать, проигрывают все. ... Не поддавайтесь цензуре - если считаете, что не стоит что-то говорить, скажите это дважды

заявила со сцены на площади Кошута Вера Ковач, президент United From Street to Apartment.

По оценкам СМИ, акция была одной из самых массовых в Венгрии за последнее время. Участники уже заявили, что планируют снова выйти на протест на следующей неделе.

Контекст

Недавно партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесла в парламент законопроект "О прозрачности общественной жизни". Он позволит Управлению по защите суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в частности из грантов ЕС, если оно сочтет их "угрозой" национальному суверенитету.

Орбан использовал на финансирование правительственных СМИ более миллиарда евро, предоставленных Евросоюзом - Bloomberg 28.04.25, 17:51 • 4683 просмотра

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