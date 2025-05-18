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В Угорщині пройшла багатотисячна акція проти закону, що обмежує діяльність громажських організацій і ЗМІ

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

Тисячі угорців вийшли на протест у Будапешті проти ініційованого Орбаном законопроєкту, який обмежує діяльність громадських організацій і незалежних ЗМІ, що фінансуються з-за кордону.

В Угорщині пройшла багатотисячна акція проти закону, що обмежує діяльність громажських організацій і ЗМІ

Тисячі угорців ввечері у неділю, 18 травня, зібрались у Будапешті, протестуючи проти ініційованого урядом Віктора Орбана законопроєкту, спрямованого проти громадських організацій і незалежних ЗМІ. Про це повідомляє УНН із посиланням на 444.hu.

Деталі

На думку організаторів протесту, влада в Угорщині почала наступ на незалежну громадськість і прагне "знищити суспільне життя у країні".

Хто буде відстоювати права незахищених людей, які живуть на вулицях, якщо голоси мирних жителів не будуть почуті? ... Вони змушують вільну громадськість замовкнути, програють усі. ... Не піддавайтеся цензурі - якщо вважаєте, що не варто щось говорити, скажіть це двічі

заявила зі сцени на площі Кошута Віра Ковач, президент United From Street to Apartment.

За оцінками ЗМІ, акція була однією з наймасовіших в Угорщині за останній час. Учасники вже заявили, що планують знову вийти на протест наступного тижня.

Контекст

Нещодавно партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана внесла до парламенту законопроєкт "Про прозорість суспільного життя". Він дозволить Управлінню із захисту суверенітету вносити до чорного переліку організації, які отримують іноземне фінансування, зокрема з грантів ЄС, якщо воно вважатиме їх "загрозою" національному суверенітету.

Орбан використав на фінансування урядових ЗМІ понад мільярд євро, наданих Євросоюзом - Bloomberg 28.04.25, 17:51 • 4683 перегляди

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