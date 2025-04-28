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Орбан использовал на финансирование правительственных СМИ более миллиарда евро, предоставленных Евросоюзом - Bloomberg

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Виктора Орбана обвиняют в финансировании проправительственных СМИ за средства ЕС, что может привести к новому конфликту с Евросоюзом. Он якобы нарушил правила конкуренции, предоставляя субсидии связанным с правительством медиа.

Орбан использовал на финансирование правительственных СМИ более миллиарда евро, предоставленных Евросоюзом - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан столкнулся с потенциальным новым конфликтом с Европейским Союзом из-за обвинений в том, что он финансировал проправительственные СМИ в стране за счет государственной поддержки от ЕС на сумму более одного миллиарда евро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В жалобе, которая должна быть подана в исполнительную власть ЕС, утверждается, что Орбан нарушил правила конкуренции Евросоюза, предоставляя субсидии "связанным с правительством средствам массовой информации таким образом, что это искажает конкуренцию и влияет на торговлю" между странами-членами ЕС.

В жалобе газеты Magyar Hang и еще одного жалобщика утверждается, что между 2015 и 2023 годами Орбан санкционировал выделение 828 миллионов евро на государственную поддержку медиа-организаций, которые, согласно документам, составляет более 1 миллиарда евро с учетом процентов.

В иске утверждается, что эта поддержка была предоставлена через рекламные соглашения с новостными организациями, которые помогали финансировать проорбанские СМИ, одновременно подавляя независимые оппозиционные медиа. Первой об этом сообщила газета Financial Times.

Это дело может усилить напряженность в отношениях между ЕС и венгерским премьер-министром. С момента возвращения к власти в 2010 году Орбан неоднократно сталкивался с обвинениями во взяточничестве и эрозии верховенства права, что заставило Брюссель приостановить финансовую поддержку его страны.

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Ситуация в Венгрии

Жалоба поступила в то время, когда премьер-министр столкнулся с растущей угрозой своему правлению со стороны восходящей партии бывшего чиновника Петера Мадяра, которая лидирует в опросах общественного мнения в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Мадяр призвал положить конец более чем десятилетнему доминированию государственных СМИ и десятков других СМИ, подконтрольных правящей элите, когда оппозиционных политиков фактически заставляют замолчать. Это стало предметом критики международных наблюдателей за выборами за то, что во время нескольких голосований они склоняли избирательный процесс в пользу Орбана.

Венгрия занимает последнее место в ежегодном индексе восприятия коррупции среди стран-членов ЕС, который составляет Transparency International. В последнем отчете "Репортеров без границ" она также признана одной из худших в блоке по уровню свободы прессы.

Эти обвинения не новы. В предыдущем обращении в 2021 году от контингента журналистских ассоциаций утверждалось, что правительство Венгрии нарушило правила государственной помощи ЕС, "поддерживая проправительственные СМИ и лишая независимые СМИ крайне необходимого дохода".

Хотя на протяжении многих лет антимонопольные органы ЕС регулярно проверяют национальные субсидии СМИ, они редко вызывают у них серьезные беспокойства. Согласно правилам ЕС, исполнительная власть, которая базируется в Брюсселе, имеет полномочия требовать от государства-члена возмещения якобы незаконной помощи или запретить распределение субсидий, если они еще не были выплачены.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп часто звонит ему и спрашивает, когда Венгрия выйдет из ЕС. Он также добавил, что если бы ЕС в 2004 году был таким, как сейчас, Венгрия бы не подавала заявку.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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