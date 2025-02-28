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В Великобритании Telegram-каналы, связанные с Россией, предлагают платить за нападения на мечети - Guardian

Киев • УНН

 • 28834 просмотра

В Британии обнаружена сеть Telegram-каналов с российскими связями, предлагающих оплату за атаки на мусульманские объекты. Каналы распространяют инструкции для изготовления оружия и поощряют к насильственным действиям.

В Великобритании Telegram-каналы, связанные с Россией, предлагают платить за нападения на мечети - Guardian

Сеть Telegram-каналов с российскими ссылками поощряет жителей Великобритании к нападениям на мечети и мусульман, совершению провокаций. Они предлагают за это оплату криптовалютой.

Об этом сообщает Guardian, пишет УНН.

Эти каналы связаны с исламофобскими граффити на мечетях и школах, кроме того, они распространяли PDF-файлы с рецептами изготовления бомб и чертежи 3D-печатного оружия.

На британских улицах также появились плакаты с QR-кодами этих групп и связанных с ними аккаунтов TikTok. Однако в последние недели информация в каналах изменилась с подстрекательств делать граффити на прямые призывы к нападениям с использованием ножей.

Досье на такие каналы и их очевидные российские связи были переданы антитеррористической полиции и Министерству внутренних дел. Благотворительные организации Community Security Trust (CST) и Tell Mama, которые занимаются мониторингом преступлений на почве ненависти, направленных против евреев и мусульман, также обратили внимание на эти сети.

Растут опасения, что Россия пытается разжечь социальные беспорядки в Британии и других западноевропейских государствах с помощью скрытых цифровых кампаний, направленных на эксплуатацию этнической и религиозной напряженности.

Напомним,

По информации источников CNN, россия рассматривает переговоры с администрацией Дональда Трампа о восстановлении значительного дипломатического присутствия в США как возможность восстановить свою шпионскую сеть на Западе.

Переговоры с США являются значительной уступкой москве, которая стремится возобновить работу разведчиков под дипломатическим прикрытием в своих посольствах и консульствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. 

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