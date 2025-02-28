У Великій Британії Telegram-канали, пов’язані з росією, пропонують платити за напади на мечеті - Guardian

Мережа Telegram-каналів з російськими посиланнями заохочує мешканців Великої Британії до нападів на мечеті та мусульман, скоювання провокацій. Вони пропонують за це оплату криптовалютою.

Про це повідомляє Guardian, пише УНН.

Ці канали пов'язані з ісламофобськими графіті на мечетях і школах, крім того, вони поширювали PDF-файли з рецептами виготовлення бомб і креслення 3D-друкованої зброї.

На британських вулицях також з'явилися плакати з QR-кодами цих груп і пов'язаних з ними акаунтів TikTok. Однак останніми тижнями інформація в каналах змінилася з підбурювань робити графіті на прямі заклики до нападів з використанням ножів.

Досьє на такі канали та їхні очевидні російські зв'язки були передані антитерористичній поліції та Міністерству внутрішніх. Благодійні організації Community Security Trust (CST) і Tell Mama, які займаються моніторингом злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти євреїв і мусульман, також звернули увагу на ці мережі.

Зростають побоювання, що росія намагається розпалити соціальні заворушення в Британії та інших західноєвропейських державах за допомогою прихованих цифрових кампаній, спрямованих на експлуатацію етнічної та релігійної напруженості.

Нагадаємо

За інформацією джерел CNN, росія розглядає переговори з адміністрацією Дональда Трампа про відновлення значної дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою шпигунську мережу на Заході.

Переговори з США є значною поступкою москві, яка прагне відновити роботу розвідників під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку і Г'юстоні.