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У Великій Британії Telegram-канали, пов’язані з росією, пропонують платити за напади на мечеті - Guardian

Київ • УНН

 • 28875 перегляди

У Британії виявлено мережу Telegram-каналів з російськими зв'язками, що пропонують оплату за атаки на мусульманські об'єкти. Канали поширюють інструкції для виготовлення зброї та заохочують до насильницьких дій.

У Великій Британії Telegram-канали, пов’язані з росією, пропонують платити за напади на мечеті - Guardian

Мережа Telegram-каналів з російськими посиланнями заохочує мешканців Великої Британії до нападів на мечеті та мусульман, скоювання провокацій. Вони пропонують за це оплату криптовалютою.

Про це повідомляє Guardian, пише УНН.

Ці канали пов'язані з ісламофобськими графіті на мечетях і школах, крім того, вони поширювали PDF-файли з рецептами виготовлення бомб і креслення 3D-друкованої зброї.

На британських вулицях також з'явилися плакати з QR-кодами цих груп і пов'язаних з ними акаунтів TikTok. Однак останніми тижнями інформація в каналах змінилася з підбурювань робити графіті на прямі заклики до нападів з використанням ножів.

Досьє на такі канали та їхні очевидні російські зв'язки були передані антитерористичній поліції та Міністерству внутрішніх. Благодійні організації Community Security Trust (CST) і Tell Mama, які займаються моніторингом злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти євреїв і мусульман, також звернули увагу на ці мережі.

Зростають побоювання, що росія намагається розпалити соціальні заворушення в Британії та інших західноєвропейських державах за допомогою прихованих цифрових кампаній, спрямованих на експлуатацію етнічної та релігійної напруженості.

Нагадаємо

За інформацією джерел CNN, росія розглядає переговори з адміністрацією Дональда Трампа про відновлення значної дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою шпигунську мережу на Заході.

Переговори з США є значною поступкою москві, яка прагне відновити роботу розвідників під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку і Г'юстоні. 

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