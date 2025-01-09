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В Вашингтоне прощаются с Джимми Картером: кто из президентов США пришел на церемонию

Киев  •  УНН

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В Национальном соборе Вашингтона проходит церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. На церемонии присутствуют Байден, Обама, Буш, Клинтон, Трамп и другие высокопоставленные лица.

В четверг, 9 января, в Национальном соборе Вашингтона проходит церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, который ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

На церемонии прощания собрались многочисленные мировые лидеры, бывшие президенты США и другие высокопоставленные лица.

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Отдать дань уважения Картеру пришли бывшие президенты США: Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон. Среди присутствующих также президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также Камала Харрис и Дональд Трамп со своей женой Меланией Трамп.

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На церемонии прощания присутствуют и бывшие вице-президенты Майк Пенс и Эл Гор, а также избранный вице-президент Джей Ди Вэнс вместе со своей женой. А также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который недавно объявил о своей отставке с поста лидера партии.

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После завершения панихиды тело покойного президента перевезут в его родной город Плейнс в штате Джорджия, где в тот же вечер состоится частное захоронение на территории семейной резиденции.

Напомним

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет после отказа от дальнейшего лечения. Нобелевский лауреат боролся с меланомой и провел последние дни под хосписным наблюдением дома.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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