У Вашингтоні прощаються з Джиммі Картером: хто з президентів США прийшов на церемонію
Київ • УНН
У Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. На церемонії присутні Байден, Обама, Буш, Клінтон, Трамп та інші високопоставлені особи.
У четвер, 9 січня, у Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером, який пішов із життя у віці 100 років. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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На церемонії прощання зібралися численні світові лідери, колишні президенти США та інші високопоставлені особи.
Віддати шану Картеру прийшли колишні президенти США: Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон. Серед присутніх також президент США Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден, а також Камала Гарріс та Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією Трамп.
На церемонії прощання присутні й колишні віцепрезиденти Майк Пенс та Ел Гор, а також обраний віцепрезидент Джей Ді Венс разом зі своєю дружиною. А також прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який нещодавно оголосив про свою відставку з посади лідера партії.
Після завершення панахиди тіло покійного президента перевезуть до його рідного міста Плейнс у штаті Джорджія, де того ж вечора відбудеться приватне поховання на території сімейної резиденції.
Нагадаємо
39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.