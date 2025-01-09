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У Вашингтоні прощаються з Джиммі Картером: хто з президентів США прийшов на церемонію

Київ • УНН

 • 28000 перегляди

У Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. На церемонії присутні Байден, Обама, Буш, Клінтон, Трамп та інші високопоставлені особи.

У четвер, 9 січня, у Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером, який пішов із життя у віці 100 років. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

На церемонії прощання зібралися численні світові лідери, колишні президенти США та інші високопоставлені особи.

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Віддати шану Картеру прийшли колишні президенти США: Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон. Серед присутніх також президент США Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден, а також Камала Гарріс та Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією Трамп.

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На церемонії прощання присутні й колишні віцепрезиденти Майк Пенс та Ел Гор, а також обраний віцепрезидент Джей Ді Венс разом зі своєю дружиною. А також прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який нещодавно оголосив про свою відставку з посади лідера партії.

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Після завершення панахиди тіло покійного президента перевезуть до його рідного міста Плейнс у штаті Джорджія, де того ж вечора відбудеться приватне поховання на території сімейної резиденції.

Нагадаємо

39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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