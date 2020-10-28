В Ужгороде во второй тур выборов выходят действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Предварительно во второй тур местных выборов в Ужгороде проходит действующий мэр Богдан Андреев и кандидат в мэры от партии “Слуга народа” Виктор Щадей. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила председатель Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии Куберка Руслана.
“Предварительно во второй тур местных выборов в Ужгороде проходит Богдан Андреев и Виктор Щадей”, — отметила она.
Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.
Как сообщал УНН, в Ужгороде исчезли 500 бюллетеней.