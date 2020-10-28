В Ужгороде во второй тур выборов выходят действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66529 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93107 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122023 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104664 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124391 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100429 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101354 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103703 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101477 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Ужгороде во второй тур выборов выходят действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"

В Ужгороде во второй тур выборов выходят действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 12156 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Предварительно во второй тур местных выборов в Ужгороде проходит действующий мэр Богдан Андреев и кандидат в мэры от партии “Слуга народа” Виктор Щадей. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила председатель Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии Куберка Руслана.

“Предварительно во второй тур местных выборов в Ужгороде проходит Богдан Андреев и Виктор Щадей”, — отметила она.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.

Как сообщал УНН, в Ужгороде исчезли 500 бюллетеней.

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