В Ужгороді зникли 500 бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На одній із дільниць в Ужгороді не знайшли однієї пачки бюлетенів. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
“Станом на 25 жовтня на виборчій дільниці №210734 в Ужгороді не знайшли пачку з бюлетенями для голосування за кандидатів на посаду міського голови Ужгорода”, - йдеться в повідомленні
Зазначається, що в Ужгороді на дільничній виборчій комісії №210734 члени ДВК ще 23 жовтня виявили нестачу однією пачки бюлетенів для голосування за кандидатів на посаду міського голови Ужгорода. За інформацією ОПОРИ, в одній пачці знаходяться 500 бюлетенів.
Станом на 8:30 25 жовтня за інформацією голови Ужгородської міської ТВК, пачка бюлетенів не знайшлася. У комісії припускають, що проблема виникла внаслідок помилки друкарні, яка не надрукувала потрібну кількість.
Зазначимо, що в ДВК на Полтавщині виявили розбіжність у кількості бюлетенів.