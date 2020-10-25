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У ДВК на Полтавщині виявили розбіжність у кількості бюлетенів

У ДВК на Полтавщині виявили розбіжність у кількості бюлетенів

Київ • УНН

 • 20824 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Лубнах члени дільничної виборчої комісії у день голосування склали акт про розбіжність у кількості отриманих бюлетенів. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“У Лубнах (центр Лубенського району), на дільниці №531011, члени ДВК склали акт про невідповідність кількості бюлетенів, виданих Лубенською міською ТВК, цифрі, вказаній у протоколі міської територіальної виборчої комісії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розбіжність зафіксували у бюлетенях з виборів депутатів Полтавської обласної ради у ТВО №6. Члени ДВК отримали 2079 бюлетенів, невідповідність склала 9 штук. Щодо ситуації, відповідно до частини 6 статті 37 та частини 11 статті 242 Виборчого кодексу України склали акт. Згідно з Виборчим кодексом, один примірник акту має залишитися на ДВК, інший необхідно передати до територіальної виборчої комісії.

Рішенням ДВК дільниці №531011 від 25 жовтня 2020 року №1 встановлено, що причиною такої невідповідності є помилка, допущена підприємством-виготовлювачем.

Додамо, що на Луганщині кандидат на посаду мера одного з міст звинуватив голову ДВК у порушенні законодавства.

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