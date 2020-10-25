В УИК в Полтавской области обнаружили расхождение в количестве бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Лубнах члены участковой избирательной комиссии в день голосования составили акт о расхождении в количестве полученных бюллетеней. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"В Лубнах (центр Лубенского района), на участке №531011, члены УИК составили акт о несоответствии количества бюллетеней, выданных Лубенской городской ТИК, цифре, указанной в протоколе городской территориальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расхождение зафиксировали в бюллетенях по выборам депутатов Полтавского областного совета в ТИО №6. Члены УИК получили 2079 бюллетеней, несоответствие составило 9 штук. По ситуации, в соответствии с частью 6 статьи 37 и части 11 статьи 242 Избирательного кодекса Украины составили акт. Согласно Избирательному кодексу, один экземпляр акта должен остаться на УИК, другой необходимо передать в территориальную избирательную комиссию.
Решением УИК участка №531011 от 25 октября 2020 года №1 установлено, что причиной такого несоответствия является ошибка, допущенная предприятием-изготовителем.
Добавим, что в Луганской области кандидат на должность мэра одного из городов обвинил главу УИК в нарушении законодательства.