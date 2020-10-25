На Луганщині кандидат на посаду мера одного з міст звинуватив голову ДВК у порушенні законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У місті Кремінна кандидат на посаду міського голови звинуватив керівника дільничної виборчої комісії в вигнанні спостерігачів із приміщення дільниці. Про це повідомили в пресслужбі поліції Луганщини, передає УНН.
“До поліції надійшло повідомлення від омбудсмена із захисту виборчих прав Громадянської мережі "Опора" про те, що він отримав повідомлення від кандидата на посаду Кремінського міського голови про те, що голова комісії №440147 вигнав спостерігачів з дільниці та разом з комісією займається штампуванням бюлетенів. Дільниця, нібито, не відкрилась як того вимагає Виборчий кодекс”, - зазначили правоохоронці.
В поліції додали, що повідомлення омбудсмена зареєстрована. Втім, за результатами перевірки інформація не підтвердилась — ДВК своєчасно розпочала роботу, порушень виборчого законодавства не виявлено.
Додамо, що на одній з виборчих дільниць на Хмельниччині голосування розпочалося до 8 години.