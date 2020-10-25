На одній з виборчих дільниць на Хмельниччині голосування розпочалося до 8 години
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У селі Йосипівка в Хмельницькій області на одній з виборчих дільниць голосування розпочалося до 8 години. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПОРУ.
"На дільниці №681005 виборці розпочали голосувати раніше 8 години, повідомляє спостерігачка ОПОРИ. Перша виборчиня проголосувала о 7:50", - йдеться в повідомленні.
Голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочинається на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.
Нагадаємо, на Харківщині усі виборчі дільниці розпочали свою роботу, проте три дільниці в Ізюмському та Дергачівському районах відкрилися із незначним запізненням.
Як повідомлялося, нардеп Дубінський показав відео з дільниці в Вишгороді, каже про неготовність до роботи.