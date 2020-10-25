Нардеп Дубінський показав відео з дільниці в Вишгороді, каже про неготовність до роботи

"8:09, повинні були відкритися дільниці і люди вже повинні були почати голосувати. Але, багато дільниць не готові до роботи. Дільниця 321420, Вишгород", - повідомив нардеп.

Додамо, Дубінський очолює виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від політичної партії "Слуга народу".

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочинається на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.