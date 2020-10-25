Нардеп Дубинский показал видео с участка в Вышгороде, говорит о неготовности к работе

"08:09, должны были открыться участки и люди уже должны были начать голосовать. Но, многие участки не готовы к работе. Участок 321420, Вышгород", - сообщил нардеп.

Добавим, Дубинский возглавляет избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от политической партии "Слуга народа".

Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября начинается на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.