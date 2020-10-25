На одном из избирательных участков в Хмельницкой области голосование началось до 8 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В селе Осиповка в Хмельницкой области на одном из избирательных участков голосование началось в 8:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПОРУ.
"На участке №681005 избиратели начали голосовать раньше 8 часов, сообщает наблюдательница ОПОРЫ. Первая избирательница проголосовала в 7:50", - говорится в сообщении.
Голосование на очередных местных выборов 25 октября начинается на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.
Напомним, в Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако три участка в Изюмском и Дергачевском районах открылись с незначительным опозданием.
Как сообщалось, нардеп Дубинский показал видео с участка в Вышгороде, говорит о неготовности к работе.