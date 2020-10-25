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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 46182 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 68589 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100717 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118177 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 96003 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100549 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103455 просмотра

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На одном из избирательных участков в Хмельницкой области голосование началось до 8 часов

На одном из избирательных участков в Хмельницкой области голосование началось до 8 часов

Киев  •  УНН

 • 10396 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В селе Осиповка в Хмельницкой области на одном из избирательных участков голосование началось в 8:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПОРУ.

"На участке №681005 избиратели начали голосовать раньше 8 часов, сообщает наблюдательница ОПОРЫ. Первая избирательница проголосовала в 7:50", - говорится в сообщении.

Голосование на очередных местных выборов 25 октября начинается на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Напомним, в Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако три участка в Изюмском и Дергачевском районах открылись с незначительным опозданием.

Как сообщалось, нардеп Дубинский показал видео с участка в Вышгороде, говорит о неготовности к работе.

Украинские Национальные Новости

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