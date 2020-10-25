На Харківщині три виборчі дільниці розпочали свою роботу зі запізненням
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Харківщині усі виборчі дільниці розпочали свою роботу, проте три дільниці в Ізюмському та Дергачівському районах відкрилися із незначним запізненням. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"Станом на 8:30 виборчий процес здійснюється в усіх 1664 дільницях міста Харкова та області", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дві виборчі дільниці в Ізюмському районі області не відкрилися вчасно у зв’язку з відсутністю бюлетенів для голосування за кандидатів в депутати Ізюмської міської ради.
"Вказана подія зареєстрована в Єдиному обліку Ізюмського відділу поліції. Станом на 08:10 вказані дільниці вже розпочали свою діяльність відразу після отримання бюлетенів", - зазначається в повідомленні.
Також в Дергачівському районі одна виборча дільниця відкрилася із незначним запізненням.
Наголошується, що загалом для забезпечення охорони публічного порядку на виборчих дільницях та в місцях розташування територіальних виборчих комісій залучено близько 6 тисяч правоохоронців, близько 1,2 тисячі працівників задіяні на патрулювання.
Нагадаємо, нардеп Дубінський показав відео з дільниці в Вишгороді, каже про неготовність до роботи.
Голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочинається на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.