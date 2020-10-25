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В Харьковской области три избирательных участка начали свою работу с опозданием

В Харьковской области три избирательных участка начали свою работу с опозданием

Киев  •  УНН

 • 10677 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако три участка в Изюмском и Дергачевском районах открылись с незначительным опозданием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"По состоянию на 8:30 избирательный процесс осуществляется во всех 1664 участках города Харькова и области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что два избирательных участка в Изюмском районе области не открылись вовремя в связи с отсутствием бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета.

"Указанное событие зарегистрировано в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 указанные участки уже начали свою деятельность сразу после получения бюллетеней", - отмечается в сообщении.

Также в Дергачевском районе один избирательный участок открылся с незначительным опозданием.

Отмечается, что в целом для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 6 тысяч правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействованы на патрулирование.

Напомним, нардеп Дубинский показал видео с участка в Вышгороде, говорит о неготовности к работе.

Голосование на очередных местных выборов 25 октября начинается на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

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