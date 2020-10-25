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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 46018 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 100675 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118117 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95906 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100533 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103450 просмотра

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В Луганской области кандидат на должность мэра одного из городов обвинил главу УИК в нарушении законодательства

В Луганской области кандидат на должность мэра одного из городов обвинил главу УИК в нарушении законодательства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В городе Кременная кандидат на должность городского головы обвинил руководителя участковой избирательной комиссии в изгнании наблюдателей из помещения участка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, передает УНН.

"В полицию поступило сообщение от омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети "Опора" о том, что он получил сообщение от кандидата на должность Кременского городского головы о том, что глава комиссии №440147 выгнал наблюдателей с участка и вместе с комиссией занимается штамповкой бюллетеней. Участок, якобы, не открылся как того требует Избирательный кодекс", - отметили правоохранители.

В полиции добавили, что сообщение омбудсмена зарегистрировано. Впрочем, по результатам проверки информация не подтвердилась - УИК своевременно начала работу, нарушений избирательного законодательства не выявлено.

Добавим, что на одном из избирательных участков в Хмельницкой области голосование началось до 8 часов.

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