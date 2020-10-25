В Луганской области кандидат на должность мэра одного из городов обвинил главу УИК в нарушении законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В городе Кременная кандидат на должность городского головы обвинил руководителя участковой избирательной комиссии в изгнании наблюдателей из помещения участка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, передает УНН.
"В полицию поступило сообщение от омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети "Опора" о том, что он получил сообщение от кандидата на должность Кременского городского головы о том, что глава комиссии №440147 выгнал наблюдателей с участка и вместе с комиссией занимается штамповкой бюллетеней. Участок, якобы, не открылся как того требует Избирательный кодекс", - отметили правоохранители.
В полиции добавили, что сообщение омбудсмена зарегистрировано. Впрочем, по результатам проверки информация не подтвердилась - УИК своевременно начала работу, нарушений избирательного законодательства не выявлено.
Добавим, что на одном из избирательных участков в Хмельницкой области голосование началось до 8 часов.