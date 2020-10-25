В Ужгороде исчезли 500 бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На одном из участков в Ужгороде не нашли одной пачки бюллетеней. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"По состоянию на 25 октября на избирательном участке №210734 в Ужгороде не нашли пачку с бюллетенями для голосования за кандидатов на должность городского главы Ужгорода", - говорится в сообщении
Отмечается, что в Ужгороде на участковой избирательной комиссии №210734 члены УИК еще 23 октября обнаружили недостачу одной пачки бюллетеней для голосования за кандидатов на должность городского головы Ужгорода. По информации ОПОРЫ, в одной пачке находятся 500 бюллетеней.
По состоянию на 8:30 25 октября по информации главы Ужгородской городской ТИК, пачка бюллетеней не нашлась. В комиссии предполагают, что проблема возникла в результате ошибки типографии, которая не напечатала нужное количество.
Отметим, что в УИК в Полтавской области обнаружили расхождение в количестве бюллетеней.