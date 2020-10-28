В Ужгороді у другий тур виборів виходять чинний мер та кандидат від "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Попередньо у другий тур місцевих виборів в Ужгороді проходить чинний мер Богдан Андріїв та кандидат у мери від партії “Слуга народу” Віктор Щадей. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила голова Ужгородської міської територіальної виборчої комісії Куберка Руслана.
“Попередньо до другого туру місцевих виборів у Ужгороді проходить Богдан Андріїв та Віктор Щадей”, — зазначила вона.
Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.
Як повідомляв УНН, в Ужгороді зникли 500 бюлетенів.