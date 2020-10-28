В Ужгороді у другий тур виборів виходять чинний мер та кандидат від "Слуги народу"

“Попередньо до другого туру місцевих виборів у Ужгороді проходить Богдан Андріїв та Віктор Щадей”, — зазначила вона.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.

Як повідомляв УНН, в Ужгороді зникли 500 бюлетенів.