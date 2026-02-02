В Ужгороде 85-летний водитель умер за рулем, протаранив авто и аптеку
В Ужгороде 85-летнему водителю стало плохо за рулем, его авто столкнулось с припаркованными машинами и въехало в аптеку. Мужчина скончался на месте, предварительно от инфаркта.
В Ужгороде 85-летнему водителю стало плохо во время движения. Его авто протаранило припаркованные машины и въехало в здание аптеки. Как сообщили в полиции Закарпатской области, водитель погиб, по делу назначены экспертные исследования, передает УНН.
Правоохранители выяснили, что 85-летний житель села Каменица, управляя автомобилем "Suzuki", двигался по улице Другетов. По предварительным данным следствия, во время движения водителю стало плохо, в результате чего он потерял контроль над транспортным средством. В результате — его автомобиль "Seat" столкнулся с припаркованными на обочине "Volkswagen Golf" и "Lexus", после чего выехал на тротуар и въехал в фасад здания аптеки.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. По предварительным выводам, у него произошел инфаркт. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (с отметкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины.
По делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
