11:00 • 10940 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 20012 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 48351 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 65871 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 45146 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 47367 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 34243 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51279 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64834 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40498 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Ужгороде 85-летний водитель умер за рулем, протаранив авто и аптеку

Киев • УНН

 292 просмотра

В Ужгороде 85-летнему водителю стало плохо за рулем, его авто столкнулось с припаркованными машинами и въехало в аптеку. Мужчина скончался на месте, предварительно от инфаркта.

В Ужгороде 85-летний водитель умер за рулем, протаранив авто и аптеку

В Ужгороде 85-летнему водителю стало плохо во время движения. Его авто протаранило припаркованные машины и въехало в здание аптеки. Как сообщили в полиции Закарпатской области, водитель погиб, по делу назначены экспертные исследования, передает УНН.

Детали

Правоохранители выяснили, что 85-летний житель села Каменица, управляя автомобилем "Suzuki", двигался по улице Другетов. По предварительным данным следствия, во время движения водителю стало плохо, в результате чего он потерял контроль над транспортным средством. В результате — его автомобиль "Seat" столкнулся с припаркованными на обочине "Volkswagen Golf" и "Lexus", после чего выехал на тротуар и въехал в фасад здания аптеки.

Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом25.01.26, 20:28 • 34250 просмотров

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. По предварительным выводам, у него произошел инфаркт. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (с отметкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП30.01.26, 10:38 • 42187 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Аптека
Закарпатская область
Украина
Ужгород