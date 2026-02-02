$42.810.04
В Ужгороді 85-річний водій помер за кермом, протаранивши авто та аптеку

Київ • УНН

 146 перегляди

В Ужгороді 85-річному водію стало зле за кермом, його авто зіткнулося з припаркованими машинами та в'їхало в аптеку. Чоловік помер на місці, попередньо від інфаркту.

В Ужгороді 85-річний водій помер за кермом, протаранивши авто та аптеку

В Ужгороді 85-річному водію стало зле під час руху. Його авто протаранило припарковані автівки та в’їхало у будівлю аптеки. Як повідомили в поліції Закарпатської області, водій загинув, у справі призначено експертні дослідження, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці з’ясували, що 85-річний мешканець села Кам’яниця, керуючи автомобілем "Suzuki", рухався вулицею Другетів. За попередніми даними слідства, під час руху водієві стало зле, внаслідок чого він втратив контроль над транспортним засобом. У результаті — його автомобіль "Seat" зіткнувся з припаркованими на узбіччі "Volkswagen Golf" та "Lexus", після чого виїхав на тротуар та в’їхав у фасад будівлі аптеки. 

Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом25.01.26, 20:28 • 34250 переглядiв

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. За попередніми висновками у нього стався інфаркт. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (з відміткою "природна смерть") Кримінального кодексу України.

У справі призначено судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

У справі призначено судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Аптека
Закарпатська область
Україна
Ужгород