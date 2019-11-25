В правительстве рассказали, как ликвидируются последствия аварии с танкером возле Одессы

"В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии с танкером Delfi, который сел на мель у пляжа Дельфин 22 ноября 2019 года... Для предотвращения загрязнения пляжа Одесский филиал АМПУ еще в день аварии установил на берегу сорбирующие боны длиной 140 м. В настоящее время ведется подготовка по установлению бонового ограждения танкера с моря и внешнего водолазного обследования корпуса судна", - говорится в сообщении.

Специалисты подразделения экологической безопасности Администрации Одесского морского порта, как отмечается, ведут постоянный мониторинг ситуации в акватории и на берегу у аварийного танкера. "Сейчас на бонах есть пятна от нефтепродуктов с танкера, а следовательно они выполняют свою функцию. Каждый метр установленного ограждения может поглотить до 25 литров нефтепродуктов. Для более эффективного поглощения загрязняющих веществ в воскресенье, 24 ноября, был осуществлен перенос бонов ближе к линии прибоя в связи с уменьшением волн", - добавили в ведомстве.

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"Сорбирующие боны, установленные АМПУ на пляже Дельфин, позволяют локализовать до 3,5 тыс. литров нефтепродуктов. К счастью, сейчас о таких объемах речи не идет. Со своей стороны мы просим граждан, посещающих пляж, чтобы посмотреть на место аварии, не затаптывать боны в песок, чтобы они могли эффективно выполнять свою очистительную функцию", - прокомментировал текущее состояние дел и.о. руководителя Одесского филиала АМПУ Денис Карпов.

Сейчас ведется подготовка к установке вокруг танкера специализированного ограждения из бонов повышенной плавучести.

Как указано, несмотря на то, что по словам членов экипажа, Delfi не имел на борту груза топлива, следует предотвратить возможное распространение дополнительных утечек нефтепродуктов из танкера в случае разгерметизации каких-либо систем, или емкостей, или если аварийное судно получит дополнительные повреждения. Всего между пирсами с обеих сторон судна будет установлено до 300 метров бонов повышенной плавучести.

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Также в ближайшие дни планируется провести внешнее водолазное обследование корпуса судна для определения имеющихся повреждений. Более подробный внутренний осмотр, от результатов которого будет зависеть составление плана работ по транспортировке танкера Delfi в безопасное место, что можно будет осуществить после решения ряда юридических вопросов и получения права доступа на борт судна.

Сейчас соответствующими службами ведется работа по поиску и информированию владельца аварийного судна. Это необходимо для соблюдения требований действующего законодательства и недопущения избежания владельцем ответственности за последствия аварии и перекладывание затрат на их ликвидацию на государственные предприятия и органы власти.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся. Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.

Также напомним, 23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раз превышено содержание нефтепродуктов.

Как сообщал УНН, по факту аварии танкера у берегов Одессы открыто уголовное производство. На сегодня содержание нефтепродуктов в районе катастрофы танкера в Одессе уменьшилось.