В Одесі натовп прийшов подивитись на танкер, що зазнав аварії
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Танкер Delfi, що цього тижня зазнав аварії біля одеського пляжу "Ланжерон" на фоні шторму, привернув увагу місцевих жителів, передає кореспондент УНН.
Так, на пляжі вже зібралось близько півсотні людей, до місця аварії постійно прибувають люди, яких зацікавила подія. Люди фотографують танкер та роблять селфі на фоні судна з телефонів або професійних камер.
Варто зазначити, що біля місця події відчувається стійкий запах палива. Водночас, жодного представника поліції, ДСНС чи міської влади кореспонденту УНН не вдалось знайти поблизу місця перебування танкера.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.
22 листопада танкер перекинувся.
Пізніше усі члени екіпажу постраждалого судна були врятовані.
Також нагадаємо, 23 листопада в епіцентрі місця аварії танкеру в Одесі вміст нафтопродуктів був перевищений у 157 разів.