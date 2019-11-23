В Одессе толпа пришла посмотреть на танкер, потерпевший аварию
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Танкер Delfi, что на этой неделе потерпел аварию у одесского пляжа "Ланжерон" на фоне шторма, привлек внимание местных жителей, передает корреспондент УНН.
Так, на пляже уже собралось около полусотни человек, к месту аварии постоянно прибывают люди, которых заинтересовало событие. Люди фотографируют танкер и делают cелфи на фоне судна с телефонов или профессиональных камер.
Стоит отметить, что у места происшествия ощущается стойкий запах топлива. В то же время, ни одного представителя полиции, ГСЧС или городской власти корреспонденту УНН не удалось найти вблизи места нахождения танкера.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта.
22 ноября танкер перевернулся.
Позже все члены экипажа пострадавшего судна были спасены.
Также напомним, 23 ноября в эпицентре места аварии танкера в Одессе содержание нефтепродуктов было превышено в 157 раз.