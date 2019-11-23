Аварія танкера біля Одеси: вміст нафтопродуктів в епіцентрі перевищений у 157 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У морі біля епіцентру аварії танкера біля Одеси в 157 рази перевищений вміст нафтопродуктів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов, передає УНН.
"Тримаю на особистому контролі ситуацію в Одесі. Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитись від купання у морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів у 157 разів", - сказав Фірсов.
Також він додав, що наразі інспектори працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності.
"Координуємо дії з АМПУ, на жаль, наразі, через шторм зробити можна небагато - вздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Як тільки шторм вщухне, бони встановлять навколо аварійного буксиру, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море. Отримавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження і встановити більш точні показники забруднення", - додав Фірсов.
Окрім того, він повідомив, що танкер – це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн.
"Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - зазначив Фірсов.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.
22 листопада танкер перекинувся.
Пізніше усі члени екіпажу постраждалого судна були врятовані.
Також нагадаємо, 22 листопада біля місця аварії танкеру в Одесі був у 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів.