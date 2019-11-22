Аварія танкера біля Одеси: врятовані усі члени екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Аварійно-рятувальна операція на місці НП з танкером біля узбережжя Одеси завершена, врятовані усі члени екіпажу постраждалого судна, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Одеської ОДА Максима Куцого.
“Аварійно-рятувальна операція завершена. Водолазам вдалося евакуювати трьох членів екіпажу. Їх доправили до найближчих лікарень. Медики борються за їхнє здоров’я”, — вказано у повідомленні Куцого.
Раніше повідомлялося, що: “Біля берегів Одеси перевернулося судно. На базі поста технічного спостереження ПТС „Ланжерон“ Одеського прикордонного загону розгорнутий тимчасовий оперативний штаб для відслідковування та реагування”.
У ДСНС також повідомили, що: “Танкер сів на мілину в зоні спостереження ПТС „Ланжерон“. Його зносить до берега. Зіткнення з хвилерізом може спричинити кораблетрощу та екологічну катастрофу. Екіпаж танкера відмовляється від допомоги, але прикордонники готові „відкрити кордон“ членам суднокоманди для сходження на берег”.