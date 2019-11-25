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В уряді розповіли, як ліквідовуються наслідки аварії з танкером біля Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Одеська філія Адміністрації морських портів України встановила на березі сорбуючі бони, наразі ведеться підготовка зі встановлення бонового огородження танкера, який минулого тижня через шторм сів на мілину біля Одеси, з моря та зовнішнього водолазного обстеження корпусу судна. Про це повідомив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

"В Одесі тривають роботи з ліквідації наслідків аварії з танкером Delfi, який сів на мілину біля пляжу Дельфін 22 листопада 2019 року... Для запобігання забруднення пляжу Одеська філія АМПУ ще в день аварії встановила на березі сорбуючі бони довжиною 140 м. Наразі ведеться підготовка зі встановлення бонового огородження танкеру з моря та зовнішнього водолазного обстеження корпусу судна", - сказано у повідомленні.

Фахівці підрозділу екологічної безпеки Адміністрації Одеського морського порту, як зазначається, ведуть постійний моніторинг ситуації в акваторії та на березі біля аварійного танкеру. "Зараз на бонах є плями від нафтопродуктів з танкера, а отже вони виконують свою функцію. Кожен метр встановленого огородження може поглинути до 25 літрів нафтопродуктів. Для більш ефективного поглинання забруднюючих речовин у неділю, 24 листопада, було здійснено перенесення бонів ближче до лінії прибою у зв’язку зі зменшенням хвиль", - додали у відомстві.

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"Сорбуючі бони, встановлені АМПУ на пляжі Дельфін, дозволяють локалізувати до 3,5 тис. літрів нафтопродуктів. На щастя, зараз про такі обсяги не йдеться. Зі свого боку ми просимо громадян, які відвідують пляж, щоб подивитися на місце аварії, не затоптувати бони у пісок, щоб вони могли ефективно виконувати свою очисну функцію", - прокоментував поточний стан справ в.о. керівника Одеської філії АМПУ Денис Карпов.

Зараз ведеться підготовка до встановлення навколо танкеру спеціалізованого огородження з бонів підвищеної плавучості.

Як вказано, незважаючи на те, що за словами членів екіпажу, Delfi не мав на борту вантажу палива, слід запобігти можливому розповсюдженню додаткових витоків нафтопродуктів з танкеру у випадку розгерметизації якихось систем, чи ємностей, або якщо аварійне судно отримає додаткові пошкодження. Загалом між пірсами з обох боків судна буде встановлено до 300 метрів бонів підвищеної плавучості.

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Також найближчими днями планується провести зовнішнє водолазне обстеження корпусу судна для визначення наявних пошкоджень. Більш детальний внутрішній огляд, від результатів якого буде залежати складання плану робіт з транспортування танкеру Delfi у безпечне місце, можна буде здійснити після вирішення низки юридичних питань та отримання права доступу на борт судна.

Зараз відповідними службами ведеться робота з пошуку та інформування власника аварійного судна. Це необхідно для дотримання вимог чинного законодавства і недопущення уникнення власником відповідальності за наслідки аварії та перекладання витрат за їх ліквідацію на державні підприємства та органи влади.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся. Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані

Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкера в Одесі було в 157 разів перевищено вміст нафтопродуктів

Як повідомляв УНН, за фактом аварії танкера біля берегів Одеси відкрито кримінальне провадження. Станом на сьогодні вміст нафтопродуктів в районі катастрофи танкера в Одесі зменшився

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