Вміст нафтопродуктів в районі катастрофи танкера в Одесі зменшився - еколог
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Концентрація нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi істотно знизилася. Про це розповіла в.о. директора Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради Валентина Дацюк, передає УНН.
“Те, що відбулося не визнано як надзвичайна ситуація, а визнано як надзвичайну подію”, — сказала еколог.
З її слів, в той час як після події було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій нафтовмісних продуктів більш ніж в 157 разів, до суботи виміри показали перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів більш ніж в 2,5 разів.
“У неділю, 24 листопада, перевищення концентрацій нафтопродуктів було в 19 разів”, — сказала вона.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.
Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.
Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкера в Одесі було в 157 разів перевищено вміст нафтопродуктів.
Як повідомляв УНН, за фактом аварії танкера біля берегів Одеси відкрито кримінальне провадження.