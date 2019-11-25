Содержание нефтепродуктов в районе катастрофы танкера в Одессе уменьшилось - эколог
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Концентрация нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi существенно снизилась. Об этом рассказала и.о. директора Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк, передает УНН.
“То, что произошло не признано как чрезвычайная ситуация, а признано как чрезвычайное происшествие”, — сказала эколог.
По ее словам, в то время как после происшествия было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтесодержащих продуктов более чем в 157 раз, до субботы измерения показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов более чем в 2,5 раза.
“В воскресенье, 24 ноября, превышение концентраций нефтепродуктов было в 19 раз”, — сказала она.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся.
Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.
Также напомним, 23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раз превышено содержание нефтепродуктов.
Как сообщал УНН, по факту аварии танкера у берегов Одессы открыто уголовное производство.