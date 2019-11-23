Аварія танкера біля Одеси: стала відома хронологія події

"Ще 19 числа вже були передумови до того, що судно аварійне і йому необхідна допомога. В той же час, 20 числа, ввечері, дане судно подало сигнал SOS, після чого почалася рятувальна аварійна операція в акваторії порту" Південне "", - повідомили на робочій групі.

Також сказано, що рятувальна операція ні до чого не привела. О сьомій годині вчора було ясно, що судно, виходячи з метеоумов, буде в акваторії одеського порту. Під керівництвом капітана Цюпко Кирила Юрійовича був створений оперативний штаб, до якого увійшли представники адміністрації, представники міста і капітани морського порту.

"У районі 9:00-9:30, судно зайшло в нашу акваторію. Були скликані представники буксирних компаній з метою того, щоб направити буксири для можливості зупинити дрейф судна", - сказали під час засідання.

Сказано, що через триметрових хвиль і вітру, буксир не міг підійти до танкера. Ускладнювало ситуацію те, що при проведенні аварійно-рятувальних робіт в акваторії порту "Південне", були обірвані два кінця 50-60 метрів, які звисали з борта. Їх могли намотати на гвинт буксира.

"Більш того, взяти судно на укол - тобто, підійти в безпосередню близькість, було теж неможливо, враховуючи амплітуду коливань. Був ризик того, що-небудь судно навалиться на буксир, або буксир навалиться на судно, що теж могло б привести до гірших наслідків ", - сказали на робочій групі.

Також повідомляється, що прийняти своєчасні заходи не дозволяв відмову капітана від проведення аварійних рятувальних робіт відмову залишати борт судна. Тому що поруч знаходився на той момент один катер НПС, а пізніше підійшов другий, які готові були підібрати їх і надати допомогу вже на тому етапі.

"О 1:24, враховуючи, що був якір, судно зачепилося за грунт якорем і встало. Ми, звичайно, сподівалися, що судно вже нікуди не піде, враховуючи, що погодні умови погіршувалися. В районі 5 години ранку нам повідомили, що судно починає знову дрейфувати. Ми виїхали на місце події, і буквально за дві-три години судно повністю сіло на мілину. Це було в районі 9 години ранку ", - повідомили під час засідання.

Також сказано, що в районі 9:30 на пляжі "Дельфін" відбувалося порятунок екіпажу та надання безпосередньої допомоги, що відбувалося до 11:43 було врятовано три людини.

Повідомляється, що після цього інспекцією чорного моря був зроблений відбір проб в місці забруднення. Зараз ведеться постачання сорбуючих речовин для того, щоб не було поширення цих плям.

Нагадаємо, в ОДА розповіли про стан евакуйованих моряків.