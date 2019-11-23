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Авария танкера у Одессы: стала известна хронология происшествия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. На заседании рабочей группы из-за аварии танкера Делфи и эвакуации экипажа в Одессе была восстановлена хронология событий аварии, передает корреспондент УНН.

"Еще 19 числа уже были предпосылки к тому, что судно аварийное и ему необходима помощь. Вместе с тем, 20 числа, вечером, данное судно подало сигнал SOS, после чего началась спасательная аварийная операция в акватории порта "Южное"", - сообщили на рабочей группе.

Также сказано, что спасательная операция ни к чему не привела. В семь часов вчера было ясно, что судно, исходя из метеоусловий, будет в акватории одесского порта. Под руководством капитана Цюпко Кирилла Юрьевича был создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, представители города и капитаны морского порта.

"В районе 9, полдесятого, судно зашло в нашу акваторию. Были созваны представители буксирных компаний с целью того, чтобы направить буксиры для возможности остановить дрейф судна", - сказали во время заседания.

Сказано, что из-за трёхметровых волн и ветра, буксир не мог подойти к танкеру. Усложняло ситуацию то, что при проведении аварийно-спасательных работ в акватории порта "Южное", были оборваны два конца 50-60 метров, которые свисали с борта. Их могли намотать на винт буксира.

"Более того, взять судно на укол – то есть, подойти в непосредственную близость, было тоже невозможно, учитывая амплитуду колебаний. Был риск того, что-либо судно навалится на буксир, либо буксир навалится на судно, что тоже могло бы привести к худшим последствиям", - сказали на рабочей группе.

Также сообщается, что принять своевременные меры не позволял отказ капитана от проведения аварийных спасательных работ отказ покидать борт судна. Потому что рядом находился на тот момент один катер НПС, а позже подошел второй, которые готовы были подобрать их и оказать помощь уже на том этапе.

"В 1:24, учитывая, что был якорь, судно зацепилось за грунт якорем и встало. Мы, конечно, надеялись, что судно уже никуда не пойдет, учитывая, что погодные условия ухудшались. В районе 5 часов утра нам сообщили, что судно начинает опять дрейфовать. Мы выехали на место происшествия, и буквально за два-три часа судно полностью село на мель. Это было в районе 9 часов утра", - сообщили во время заседания.

Также сказано, что в районе 9:30 на пляже "Дельфин" происходило спасение экипажа и оказание непосредственной помощи, что происходило до 11:43. было спасено три человека.

Сообщается, что после этого инспекцией черного моря был сделан отбор проб в месте загрязнения. Сейчас ведется поставка сорбирующих веществ для того, чтобы не было распространения этих пятен.

Напомним, в ОГА рассказали о состоянии эвакуированных моряков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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