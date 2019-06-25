В Украину идет похолодание - синоптики

"29-30 июня без осадков, лишь днем 29 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 7-13 °, на побережье морей до 17 °; днем 17-23 °; 29 июня в южных областях 20-26°", - сообщили синоптики.



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Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на завтра.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.