Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Завтра без опадів, вдень 27 червня у західних, північних та місцями в центральних областях, протягом доби 28 червня в Україні, крім заходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Температура 26-27 червня вночі 12-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 25-32°, у південній та східній частині до 34°; 28 червня очікується зниження температури вночі до 11-16°, вдень до 18-23°, на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 24-29°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17°, вдень 27-30°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень