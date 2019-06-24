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Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Завтра в Україні Мінлива хмарність. У південній частині, вночі також місцями у центральних, східних областях та на Прикарпатті короткочасний дощ, гроза, на півдні країни подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 24-29°, у південній, східній частині та на Закарпатті 30-34°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

"26-27 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 26 червня у південній частині окремі грозові дощі, вдень 27 червня у західних та північних областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 18-23°; вдень в Україні 28-33°, 26 червня у західних та північних областях 23-28°. 28-29 червня короткочасні дощі, грози. Температура 28 червня вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 20-26°, у південній частині 26-31°; 29 червня вночі 8-14°, вдень 15-21°; у південних областях вночі 12-18°, вдень 22-28°", -  повідомили синоптики. 

Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження

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