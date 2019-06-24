В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"В другій половині дня 24 та протягом доби 25 червня у південній частині грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, завтра у південних, вночі також місцями і в центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 15-21°, у західних областях 11-16°, вдень 24-29°, у південно-східній частині 30-34°.