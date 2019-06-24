Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Завтра у південних, вночі також місцями і в центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 15-21°, у західних областях 11-16°, вдень 24-29°, у південно-східній частині 30-34°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
В наступні дві доби переважатиме суха погода, лише вдень 27 червня у західних та північних областях короткочасний дощ, гроза; нічна температура становитиме 12-19°, на узбережжі морів до 22°, денна - 28-33°, в середу на заході та півночі країни 23-28°.
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 16-19°, вдень 27-29°.
Як повідомляв УНН, стан повітря у столиці покращиться в останні дні червня.