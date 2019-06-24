Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Завтра в южных, ночью также местами и в центральных и восточных областях кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 15-21°, в западных областях 11-16 °, днем 24-29°, в юго-восточной части 30-34 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
В последующие двое суток будет преобладать сухая погода, лишь днем 27 июня в западных и северных областях кратковременный дождь, гроза; ночная температура составит 12-19 °, на побережье морей до 22 °, дневная - 28-33 °, в среду на западе и севере страны 23-28 °.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 16-19 °, днем 27-29 °.
Как сообщал УНН, состояние воздуха в столице улучшится в последние дни июня .