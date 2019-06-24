ДСНС: стан повітря у столиці покращиться в останні дні червня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Забруднення повітря у Києві буде триматися протягом 24-25 червня, покращення ситуації очікується в останні дні червня. Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
За даними відомства, внаслідок погодних умов, що спостерігалися в місті Києві останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявніть в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.
Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту, вказали у ДСНС.
"Протягом 24-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня", - повідомили у відомстві.
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