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Українців попередили про грози та град

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС. 

Українців попередили про грози та град

"За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у ДСНС. 

Як повідомляв УНН, станом на 7:00 24 червня у смт Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 24 (було 252) домогосподарств. Рівень води поступово спадає.

Нагадаємо, 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.

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