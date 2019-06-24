Українців попередили про грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозом УкрГідрометцентру, 24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, станом на 7:00 24 червня у смт Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 24 (було 252) домогосподарств. Рівень води поступово спадає.
Нагадаємо, 13 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 252 домогосподарств, у тому числі 69 житлових будинків у смт Нова Маячка Олешківського району.